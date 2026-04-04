Haberler Yaşam Haberleri Fatih’te sokak ortasında infaz edilmişti: O şüpheliler adliyeye sevk edildi
Giriş Tarihi: 4.04.2026 14:07

İstanbul Fatih’te bir lojistik firmasında ortaklığı olduğu öğrenilen Arif İsmailov’u sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdükten sonra yurt dışına çıkmaya çalışırken Edirne’de yakalanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Şüphelilerin olaydan sonra bir taksiye binerek kaçtıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

  • ABONE OL

Fatih, Kemal Paşa mahallesinde 31 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda yabancı uyruklu Arif İsmailov, sokak ortasında kimliği meçhul şahıslar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarlarken cinayet anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir taksiye bindikleri ardından anlaştıkları bir göçmen kaçakçısı yardımıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilmişti. Şüpheliler Edirne'de yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmışlardı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz