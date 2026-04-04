Fatih’te sokak ortasında infaz edilmişti: O şüpheliler adliyeye sevk edildi

Fatih, Kemal Paşa mahallesinde 31 Mart 2026 tarihinde saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda yabancı uyruklu Arif İsmailov, sokak ortasında kimliği meçhul şahıslar tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Saldırganlar olaydan sonra kaçarlarken cinayet anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıkmıştı.

YURTDIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDILAR

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelilerin bir taksiye bindikleri ardından anlaştıkları bir göçmen kaçakçısı yardımıyla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilmişti. Şüpheliler Edirne'de yakalanarak İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınmışlardı.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cinayet Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma sonucunda olayın bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.