Fatih’te tarihi dokusu korunan 100. çeşme taşındı

Fatih Belediyesi Kültürel Mirası Koruma Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Mevlanakapı'da bulunan 17. yüzyıldan kalma Hacı Evliya Çeşmesi'ni çevresindeki trafik, taşıt yükü ve yapılaşmanın arması nedenleriyle taşıma kararı almıştı.

Geçtiğimiz günlerde Mimar Kasım Caddesi'ndeki Hacı Evliya Camii yanında yer alan çeşme restorasyon çalışması sonrası birkaç metre uzakta bulunan başka bir noktaya vinçle taşındı.

"TARİHİ DOKUSUNU KORUDUĞUMUZ 100. ÇEŞME"

Fatih Belediyesi'nin konuyla ilgili basın bülteninde yer alan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın açıklamasında ise şu bilgilere yer verildi: "Fatih, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir ilçemizdir ve İstanbul'daki mirasın üçte birinin burada bulunduğunu biliyoruz. Bu bilinçle hareket ederek, Fatih Belediyesi olarak geçmişimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen eserlerimizi restore etmek ve onları yaşatmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Bugün, tarihi dokusunu koruyarak taşımayı başardığımız 100. çeşmemizin suyunu akıtmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çeşme, 17. yüzyıldan kalma bir eser olup, sağlam dokusuyla bizlere geçmişten bir miras sunuyor. Bilim Kurulu'muzun titiz çalışmaları sayesinde bu tarihi yapıyı, ait olduğu yere ulaştırmayı başardık."

"KÜLTÜREL MİRASIMIZI GELECEK NESİLLERE AKTARMAYA KARARLIYIZ"

Başkan Turan sözlerine şöyle devam etti, "Fatih Belediyesi olarak, çeşmelerimizden sıbyan mekteplerimize, hazirelerimizden camilerimize kadar her bir eseri restore ederek, kültürel mirasımızı korumaya ve gelecek nesillere aktarmaya kararlıyız. Geçmişimize sahip çıkmak, sadece tarihi eserlerimize sahip çıkmakla kalmıyor; aynı zamanda kültürümüzü, değerlerimizi ve kimliğimizi korumak demektir." Yapılan çalışmaların ardından kültür mirası olan çeşme ise su vermeye devam edecek.