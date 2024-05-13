Haberler Yaşam Haberleri Fatır Suresi 41. Ayet Okunuşu - Fatır Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali
Giriş Tarihi: 13.5.2024 16:21

Fatır Suresi 41. Ayet Okunuşu - Fatır Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Yaradan; ırk gözetmeksizin, karanlığı örterek aydınlığı var etmek için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Fatır Suresi'ni de içerisinde bulunduran Kur'an, tüm müminlerin asıl rehber kitabı olmaktadır. Fatır Suresi 41. Ayet okunuşu, inananların gerçeği bulmaları için önemli unsurlardandır. Sure, içerisinde; Allah'ın birliğini, varlığını ve buna kanıt olarak kainat olaylarını, ölümden sonra yaşamı, kafir ve inanan arasındaki farkları barındırmaktadır.

Fatır Suresi 41. Ayet Okunuşu - Fatır Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

Kur'an'ın 35. Suresi konumunda olan Fatır Suresi, 45 ayetten oluşmaktadır. Allah'ın varlığına, birliğine ve kudretine değinen Fatır Suresi 41. ayet Türkçe anlamı ve meali sayesinde mümin kimseler, doğru yolu bulmaktadır. Ayrıca Fatır Suresi 41. Ayet Arapça yazılışı ile, Kur'an'ın gerektirdiği bir biçimde anlam edinmeye sebep olmaktadır. Sure, Mekke döneminin orta zamanlarında, Habeşistan bölgesi dahilinde, mevcut Hicret hadisesinden hemen sonra ve Mi'rac'tan evvel indirilmiştir.

Fatır Suresi 41. Ayet Okunuşu

Fatır Suresi 41. Ayet okunuşu şu şekildedir;

''İnna(A)llâhe yumsiku-ssemâvâti vel-arda en tezûlâ(c) vele-in zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba'dih(i)(c) innehu kâne halîmen ġafûrâ(n)''

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Fatır Suresi 41. Ayet Arapça Yazılışı

Fatır Suresi 41. Ayet Arapça yazılışı şu şekildedir;

Fatır Suresi 41. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

Fatır Suresi 41. Ayet Türkçe anlamı ve meali şu şekildedir;

"Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye (kurduğu düzende) tutuyor. Andolsun, eğer onlar (yörüngelerinden sapıp) yok olur giderlerse, O'ndan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır."

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