Fatma Nur Çelik’in adı katledildiği okula verildi

İstanbul Çekmeköy'de bulunan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in katledildiği Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. 2 Mart'ta meydana gelen olayda biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44), yaklaşık 3 yıldır görev yaptığı Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ders sırasında okulun öğrencisi Furkan Samet B. (17) tarafından sırtından bıçaklandı. Saldırıya engel olmak isteyen kimya öğretmeni Zeynep A. ile öğrenci S.K.(15) da yaralandı. Yaralıları hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen katil Furkan Samet B. tutuklandı.

ÖĞRETMENİN ADI OKULA VERİLDİ

Durumu ağır olan Fatma Nur Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fatma Nur Çelik, görev yaptığı okulda düzenlenen tören ve kılınan cenaze namazının ardımdan memleketi Konya'da toprağa verildi. Ülke gündemine oturan olay sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adı değiştirilerek okula katledilen Fatma Nur Çelik öğretmenin adı okula verildi. Okulun girişine Şehit Öğretmen Fatma Nur Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tabelası asıldı.