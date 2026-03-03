Fatma Nur Çelik için görev yaptığı okulda tören düzenlendi

İstanbul Çekmeköy'de Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde şizofreni tedavisi gördüğü iddia edilen 17 yaşındaki F.S.B. tarafından katledilen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44) için görev yaptığı okulda tören düzenlendi. Törenin ardından Çelik'in cenazesi Konya'ya götürüldü. Törene Fatma Nur Çelik'in yakınları, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler, öğrenciler ve sevenleri katıldı.

CENAZESİ KONYA'YA GÖNDERİLDİ

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Sözün bittiği yerdeyiz. İnsanlığa faydalık olma, ışık olmak için hayatını vakfetmiş değerli bir meslektaşımızı elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının hüznünü yaşıyoruz. Acıyı yüreğimizde hissediyoruz" dedi. Törenin ardından Fatma Nur Çelik için okul bahçesinde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Çelik toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi.

HERKESİN SEVDİĞİ BİR ÖĞRETMENDİ

Yaklaşık 17 yıllık öğretmen olan biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in 3 yıldır görev yaptığı okulda hem öğretmenler hem de öğrenciler tarafından çok sevilen bir isimdi. Öğretmenlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ömer Tuğra Kaya, "İyi bir öğretmendi. Büyük bir çığlık duyduk. Dersteki hocamız sınıftan dışarıya çıktı. Fatma hocamızı çok severdi. Herkesle çok iyi anlaşırdı. Bizlerde kötü anı bırakmadı. Güzel anılar bıraktı" dedi.

ÖĞRENCİ HAKKINDA TUTANAK TUTULMUŞ

Fatma Nur Çelik ile yaklaşık 15 yıldır tanıştıklarını ifade eden öğretmen Harun Demirel, "15 yıldır Fatma Nur Çelik hocayla çalışıyoruz. Kendi halinde kimseyle problemi olmayan öğrencileriyle diyaloğu iyi olan bir öğretmenimizdi. Kıymetli bir öğretmenimizi kaybettik. Çok üzgünüz. Öğrenci halen buranın öğrencisidir. Bu kadar psikolojik rahatsızlığı olan, rehber öğretmenlerimizin tutanakları var. Bu çocuğun psikolojik sorunları olduğunu ve hastaneye yönlendirilmesi gerektiğine dair okulun rehberlik servisinin tutanakları var. Allah bir daha böyle bir dert vermesin. Bu saplantılı şizofren rehber öğretmenimizin görüşmesinde bu okulda birilerine zarar vereceğim diye cümle kuran birisiydi. Bu beklenen bir şeydi. Daha önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatmış ve 8 günlük bir tedavi süreci olmuş. Velisinin isteği üzerine bir imza karşılığında 20 Şubat'ta çıkartılmış. Doğrudan sınıfa girmiş, öğretmenimiz engel olmasa başka sınıflara da girebilirdi. Belki de daha fazla öğrenciye zarar verecekti. Biz öğrenciyi okuldan atamıyoruz. Veli isteği olmadan tasdiknamesini veremiyoruz. Ben seni okula almıyorum diyemiyoruz." dedi.

20 ŞUBAT'TA HASTANEDEN ÇIKMIŞ

8 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören F.S.B.'nin 20 Şubat'ta babasının isteği ile hastaneden çıktığı belirtildi. Olay sonrasında gözaltına alınan saldırgan, Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.