İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti: Öğretmen Fatma Nur Çelik toprağa verildi

Giriş Tarihi: 4.03.2026 13:42

İstanbul’da görev yaptığı okulda öğrenci tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik (44) memleketi Konya’da son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan Samet B. tarafından bıçaklanarak öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in cenazesi okulda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya getirildi. Kent merkezinde bulunan Parsana Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Fatma Nur öğretmenin ailesi, protokol üyeleri, çok sayıda meslektaşı ile binlerce kişi katıldı. Fatma Nur Çelik kılınan namazın ardından Musalla Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

