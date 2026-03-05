Fatma Nur öğretmene yürek burkan veda

İstanbul Çekmeköy'de bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 17 yaşındaki öğrenci Furkan S. B. tarafından bıçaklanarak öldürülen biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik'in (44) cenazesi okulda düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya yollandı. Fatma Nur öğretmenin cenazesi kent merkezinde bulunan Parsana Camii'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Fatma Nur öğretmenin ailesi, protokol üyeleri, çok sayıda meslektaşı ve binlerce vatandaş katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Cenazede gözyaşları sel olurken, 11 yaşındaki Hasan Kemal, annesinin tabutuna sarılarak veda etti. Bir süre tabuta bakan Hasan Kemal, bir yakınının "Annenle konuşabilirsin" demesi üzerine, "Anneme içimden dua ediyorum, onunla konuşuyorum" demesi yürekleri burktu. Fatma Nur öğretmenin tabutunun başında gözyaşı döken bir meslektaşı ise, "Bayrağımıza âşıktı. Ona sarılarak uğurlanıyor" dedi. Fatma Nur Çelik, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Musalla Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İHMALLER ZİNCİRİ FACİA GETİRDİ

İstanbul'un Çekmeköy ilçesine bağlı Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 2 Mart günü meydana gelen olay tüm eğitim camiasını ve ülkeyi yasa boğdu. 17 yaşındaki Furkan S. B., öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep A. (52) ile 9. sınıf öğrencisi Salih K.'yı (15) bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan öğretmen Çelik, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı öğretmen ve öğrenci ise tedavilerinin ardından taburcu oldu.

ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Saldırgan öğrenci emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece 'görevi başındaki memuru kasten öldürmek' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanmasına hükmedildi. Şüphelinin korkunç olayı gerçekleştirdiği okuldaki kaydının ailesi tarafından 2025 Eylül ayında silindiği, okula arada bir öğretmenlerle görüşmek için geldiği öğrenildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda şüpheli Furkan S. B.'nin 2024 Ağustos ayından beri şizofreni teşhisiyle tedavi gördüğü öğrenildi. Ayrıca daha önce 3 kez kendini öldürmeye çalıştığı, zaman zaman kendisine telkinler veren sesler duyduğunu söylediği, hatta bazı kişiler gördüğünü söylediği iddia edildi. Şüpheli S. B.'nin olayın hemen ardından kendisini gözaltına alan polislere, "Öğretmenlerim benden korktuğu için mi şikâyetçi oldu? Benden korkmalarına gerek yok, ben onları çok seviyorum. Ben onlara bir şey yapmam, kendimi çok yalnız hissediyorum" dediği öne sürüldü. Yunus Emre KAVAK / SABAH

ANİ KARAR DEĞİL, SÜRECİN SONUCU

SABAH'A konuşan Çocuk ve Genç Psikiyatri Uzmanı Dr. Ayşegül Tonyalı, olayın psikolojik boyutuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Dr. Tonyalı, ağır şiddet eylemlerinin genellikle ani bir karar değil, bir sürecin sonucu olduğunu söyledi. "Bu tür eylemler uzun bir birikimin çıktısıdır. Çoğu zaman olayın arkasında yalnızlaşma, akran zorbalığı, aile içi şiddet, ihmal, istismar ve tedavi edilmemiş travmalar yer alabilir. Çocukta görülen empati eksikliği, yoğun öfke, ani içe kapanma, şiddet içerikli söylemler uyarıcı olabilir. Çocuk tedavi için erken dönemde doğru kanallara yönlendirilmeli ve düzenli ilerlenmeli. Tedavi geciktikçe kişisel risk oluşturabilir" dedi. Yeliz ERDOĞAN