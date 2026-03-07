Haberler Yaşam Haberleri Fatma Nur öğretmenin ölümünde çarpıcı gelişme: İki isim görevden uzaklaştırıldı!
Giriş Tarihi: 7.03.2026 17:22 Son Güncelleme: 7.03.2026 17:30

Fatma Nur öğretmenin ölümünde çarpıcı gelişme: İki isim görevden uzaklaştırıldı!

İstanbul Çekmeköy’de öğrencisi tarafından katledilen Fatma Nur Çelik tüm ülkeyi yasa boğmuştu. Olayla ilgili katil zanlısı öğrenci tutuklanırken, kan donduran olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan ile Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Polat görevden uzaklaştırıldı.

AA Yaşam
Fatma Nur öğretmenin ölümünde çarpıcı gelişme: İki isim görevden uzaklaştırıldı!
  • ABONE OL

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir öğrencinin bıçaklı saldırısı sonucu biyoloji öğretmeni Çelik'in hayatını kaybettiği olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Akhan ile Okul Müdürü Polat görevden uzaklaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Çekmeköy'deki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), 2 Mart'ta öğretmenler Fatma Nur Çelik ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

Öğretmenlerden Çelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, polis ekiplerince gözaltına alınan F.S.B, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Fatma Nur öğretmenin ölümünde çarpıcı gelişme: İki isim görevden uzaklaştırıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz