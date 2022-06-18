Fatma Teyze nasıl yazılır? 2022 YKS TYT sınavında geçen Fatma teyze doğru yazılışı nasıldır?

Fatma Teyze doğru yazılışı, 2022 YKS'nin ilk oturumu olan TYT sınavının ardından gündem konusu oldu. Yazım yanlışı hakkında bir sorunun şıkları arasında yer alan Fatma teyze yazılışı adaylrın gündemine oturdu. Peki, Fatma Teyze nasıl yazılır? İşte 2022 YKS TYT sınavında geçen Fatma teyze doğru yazılışı…

FATMA TEYZE NASIL YAZILIR?

YKS 2022'de bahsi geçen "Fatma Teyze" doğru yazılışı sınava girenler tarafından araştırılıyor. Teyze, amca ve benzeri ifadelerin doğru yazılışına ilişkin detaylar şu şekilde;

İsmin ardına eklenen "teyze" akrabalık bildiriyorsa küçük harfle yazılır. Önceden akrabalık bildirmeyen, özel isimleşmiş ifadelerde teyze, amca büyük harfle yazılıyordu. Ancak TDK tarafından bildirlen son durum şöyle;

Bu tarz isimlerde kan bağı ile akrabalık olup olmaması önemli değildir. Kişi adlarından sonra gelen akrabalık adlarının ilk harfi, kelime gerçek bir akrabayı ifade etmese de küçük harfle yazılmalıdır.