Haberler Yaşam Haberleri Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 3.2.2025 18:10 Son Güncelleme: 3.2.2025 21:23

Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Gaziantep'te dün akşam yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi. Sürücünün gözaltına alındığı belirtildi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesinde meydana gelen olayda, araçları kaza yapan Özdemir ailesi servis beklerken 17 yaşındaki kızları Fatma Zehra Özdemir, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada genç kıza İzzet A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Zehra Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA