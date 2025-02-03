Kazada ağır yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Nizip ilçesinin İstasyon Mahallesinde meydana gelen olayda, araçları kaza yapan Özdemir ailesi servis beklerken 17 yaşındaki kızları Fatma Zehra Özdemir, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada genç kıza İzzet A. yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrularak yere düşen genç kız ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Zehra Özdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesi, Nizip Akçakent Mahallesi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.