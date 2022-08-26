Fav Ne Demek? Instagram, Twitter ve Sosyal Medyada Favlamak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Fav ne demek sosyal medya kullanan birçok kişinin karşılaştığı konulardan biridir. Özellikle Twitter ve sosyal medyada favlamak nedir sorusu bu platformlarda takılan kişilerin bilmesi gerekenler arasındadır. Favlamak ne demek konusunda doğru bir yanıt bulmak bu platformlarda daha bilinçli zaman geçirmenizde önem taşır. Bu nedenle Instagram, Twitter ve sosyal medyada favlamak ne demek, ne anlama gelir sorularını sizler için araştırdık.

Favlamak Ne Demek?

Sosyal medyada zaman geçiren kişilerin birtakım ifadelerin ne anlama geldiğini bilmesi gerekir. Böylece bu platformlarda acemi durumuna düşmeden vakit geçirme şansı bulunulabilir. Sıklıkla kullanılan ifadelerden birisi de fav ya da favlamak ifadesidir. Favlamak kelimesi kişilerin gördükleri bir paylaşımı ya da tweeti favorilerine eklemesi olarak tanımlanabilir.

Instagram, Twitter ve Sosyal Medyada Favlamak Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Favlamak kelimesi Twitter kullanıcıları için sıklıkla gündeme gelen kelimelerden biridir. Bu platformda paylaşılan tweetlerin alt kısmında bir yıldız simgesi yer alır. bu simgeye tıkladığınızda üst kısımda yer alan paylaşımı kişi kendi favorileri arasına ekleyebilir. Yapılan bu işleme de fav ya da favlamak denir. Yani paylaşımı kişi kendi profilinde favorilerine eklemiş olur.