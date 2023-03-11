Fay hatları yeryüzünü değiştirdi

Asrın felaketiyle ilgili olarak fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti. Ekiplerin saha çalışması kapsamında, kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda toplam 315 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yapıldı. İlk olarak, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu.Devamında, Elbistan merkezli depremle ilgili olarak kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir- Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda 177 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı. Son olarak, Hatay'ın Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak 45 kilometre uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı. Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyuyla hem de ulusal ve uluslararası yer bilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.MTA deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, son yaptıkları incelemeye ilişkin şunları kaydetti: "Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanı'nın güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat'ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme söz konusu."