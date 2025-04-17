Fayans Ölçüleri Ne Kadar? Standart Dikdörtgen ve Kare Fayans Ölçüleri Kaça Kaç Olur?

Fayanslar yalnızca bir kaplama malzemesi değil, aynı zamanda dekoratif bir tamamlayıcıdır. Mutfaktan banyoya, koridordan balkona kadar birçok alanda kullanılan bu ürünler, farklı ölçü seçenekleriyle piyasada bulunur. Özellikle kare ve dikdörtgen formdaki fayansların ölçüleri mekânın algısını doğrudan etkileyebilir. Standart dikdörtgen ve kare fayans ölçüleri ne kadar, kaça kaç olur sorularının cevaplarını bilmekte, hem doğru ürün seçimini hem de doğru metraj hesaplamasını beraberinde getirir.
Fayanslar, kullanım alanına ve tarzına göre farklı ölçülerde üretilir. Gelişen üretim teknikleri sayesinde artık sadece klasik küçük fayanslar değil, geniş yüzeyleri kaplayan büyük ebatlı fayanslar da oldukça yaygındır. Bu ölçüler, hem zemin hem de duvar uygulamalarında değişiklik gösterebilir.
Kare fayanslar, klasik ve modern dekorasyon tarzlarına kolayca uyum sağlayabilen, dengeli ve simetrik bir görünüm sunan bir fayans türüdür. Standart kare fayans ölçülerinden bazıları şunlardır:
Dikdörtgen fayanslar, duvar ve zemin kaplamalarında sıklıkla tercih edilen ve farklı döşeme şekilleri ile çeşitli görsel etkiler yaratmaya olanak tanıyan bir fayans türüdür. Standart dikdörtgen fayans ölçülerinden bazıları şunlardır: