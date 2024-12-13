Faydasız içerikler beyni çürütüyor

Oxford Sözlüğü her yıl olduğu gibi bu yıl da 'yılın kelimesini' seçti. 2024'ün kelimesi "brain rot" yani beyin çürümesi. Beyin çürümesi sosyal medyanın gereksiz ve aşırı kullanımı sonucu oluşan zihinsel bulanıklığı ifade ediyor. Peki bu durum özellikle gençleri nasıl etkiliyor? Korunma yolları neler? Brain rot, yani beyin çürümesi kısaca; önemsiz içeriklerin aşırı tüketimi sonucu zihinsel ve entelektüel durumun bozulması olarak tanımlanıyor. Beyin çürümesi, özellikle sosyal medyada maruz kalınan gereksiz ve faydasız içeriklerin verdiği zarar olarak da adlandırılabilir.SABAH'a konuşan Klinik Psikolog Cansu Karaman, beyin çürümesinin zihin üzerindeki etkilerini şöyle anlattı: "2024 yılının kelimesi seçilen brain rot terimi, dijital çağın ve sürekli akan bilgi akışının insan zihni üzerindeki olumsuz etkilerini tanımlayan güçlü bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Aslında bu terim, tıbbi bir tanım değil, zihinsel bozulma, tükenmişlik ve bilişsel gerileme gibi durumları anlatmak için kullanılan bir metafordur.'' Beyin çürümesinin özellikle gençlerde daha belirgin olduğunu anlatan Karaman, "Kısa videolar, anlık içerikler ve sosyal medya etkileşimleri, uzun süreli ve derin düşünmeyi gerektiren faaliyetleri engelliyor. Bu da insanların öğrenme alışkanlıklarını, okuma şekillerini ve hatta kişisel ilişkilerini olumsuz yönde etkiliyor, kaygıyı artırabiliyor'' dedi.