Giriş Tarihi: 2.12.2025 11:15

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu bir karşılaşmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Norveç’in Bergen kentinde Brann karşısında hem puan hem de prestij için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise maçın günü, saati ve yayın detaylarını merakla bekliyor. İki takımın da 8 puanı bulunuyor. Peki Fenerbahçe – Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, 11 Aralık 2025 tarihinde Brann ekibine konuk olacak.Mücadele 23:00'da başlayacak.

BRANN-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadelenin TRT ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE GALİBİYET PEŞİNDE

Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Şu anda 8 puanla 20. sırada bulunan sarı-lacivertlilerin sıradaki rakibi Brann olacak.

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Norveç temsilcisi Brann, Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alıyor ve evinde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

FB AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: SK Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
