FB AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: SK Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir sınavdan geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Norveç ekibi Brann ile Bergen'de kozlarını paylaşacak ve galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım da grupta 8 puana sahip olması nedeniyle maçın sonucu büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise karşılaşmanın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe – Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Fenerbahçe, 11 Aralık 2025 tarihinde Brann ekibine konuk olacak.Mücadele 23:00'da başlayacak.
Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi amaçlayan Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti. Şu anda 8 puanla 20. sırada bulunan sarı-lacivertlilerin sıradaki rakibi Brann olacak.
Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı bu kritik karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Öte yandan Norveç temsilcisi Brann, Avrupa Ligi'nde 19. sırada yer alıyor ve evinde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe