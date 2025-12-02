FB AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI: SK Brann-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir sınavdan geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Norveç ekibi Brann ile Bergen'de kozlarını paylaşacak ve galibiyet için sahaya çıkacak. İki takım da grupta 8 puana sahip olması nedeniyle maçın sonucu büyük önem taşıyor. Taraftarlar ise karşılaşmanın günü, saati ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki Fenerbahçe – Brann maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?