FB AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHİ: Brann - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Brann – Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı için geri sayım başladı. Son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, 2025-2026 UEFA Avrupa Ligi 6. hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'a konuk olacak. Sarı-Lacivertliler, deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Peki, Brann – Fenerbahçe maçı ne zaman ve nerede oynanacak? İşte detaylar...

BRANN-FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Brann ile Fenerbahçe arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı 11 Aralık Perşembe günü saat 23:00'te başlayacak. Karşılaşma, TRT 1 kanalından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.