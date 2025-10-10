Haberler Yaşam Haberleri FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 10.10.2025 09:32

FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında taraftarı önünde Almanya temsilcisi Stuttgart’ı ağırlayacak. Avrupa arenasında ilk iki maçında bir galibiyet ve bir beraberlik elde eden sarı-lacivertliler, topladığı 3 puanla moral buldu. Bu kritik mücadelede ise hedef tek: galibiyet. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlıyor. Peki, heyecanla beklenen Fenerbahçe–Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sahasında Nice'i 2-1 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, bu kez taraftar desteğiyle ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 23 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

Chobani Stadı'nda oynanacak zorlu karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

4. Hafta

6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)

5. Hafta

27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)

6. Hafta

11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)

7. Hafta

22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)

8. Hafta

29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)

ARKADAŞINA GÖNDER
FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz