FB AVRUPA SAHNESİNDE! UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe- Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, evinde Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek. Sahasında Nice'i 2-1 yenerek moral bulan sarı-lacivertliler, bu kez taraftar desteğiyle ikinci galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Peki, Fenerbahçe–Stuttgart mücadelesi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi? İşte detaylar...
FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele 23 Ekim Perşembe günü oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
4. Hafta
6 Kasım / FC Viktoria Plzen - Fenerbahçe (23:00)
5. Hafta
27 Kasım / Fenerbahçe - Ferençvaroş (20:45)
6. Hafta
11 Aralık / SK Brann - Fenerbahçe (23:00)
7. Hafta
22 Ocak / Fenerbahçe - Aston Villa (20:45)
8. Hafta
29 Ocak / Fotbal Club FCSB - Fenerbahçe (23:00)