FB AVRUPA SAHNESİNDE! Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, grup aşamasının 4. maçında deplasmanda Viktoria Plzen’in konuğu olacak. Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, Çekya deplasmanında kazanarak ilk 8’e kalma yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor. Ayrıca UEFA ülke sıralamasında yakın olduğumuz Çekya ekibi karşısında alınacak galibiyet, temsilcimizin konumu için ayrı bir önem taşıyor. Peki, Viktoria Plzen-Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Viktoria Plzen-Fenerbahçe maçı 6 Kasım Perşembe TSİ ile 23:00'te başlayacak.

VİKTORİA PLZEN-FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek.

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

6 Kasım Viktoria Plzen-Fenerbahçe (23:00)

27 Kasım Fenerbahçe-Ferencvaros (20:45)

11 Aralık SK Brann-Fenerbahçe (23:00)

22 Ocak Fenerbahçe-Aston Villa (20:45)

29 Ocak FCSB-Fenerbahçe (23:00)

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Temsilcimiz ilk maçında Dinamo Zagreb deplasmanında sahadan 3-1'lik skorla mağlup ayrılırken iç sahada çıktığı Nice ve Stuttgart maçlarını kazanarak 6 puana sahip oldu.

