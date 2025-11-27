FB-GS DERBİ! Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?

Futbolseverlerin beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hazırlıkları için gri sayım başladı. Ligde büyük bir önem taşıyan dev mücadelenin günü yaklaştıkça heyecan artıyor. Ezeli rakiplerin taraftarları maçın detayları hakkında araştırmalarına başladı. Peki, . Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Maç
|Fenerbahçe - Galatasaray
|Tarih
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|Saat
|20.00
|Stat
|
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin bugünlerde satışa çıkması bekleniyor.