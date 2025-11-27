Haberler Yaşam Haberleri FB-GS DERBİ! Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta,hangi kanalda, biletler satışa çıktı mı?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:39

Süper Lig’in en heyecanlı karşılaşmalarından biri için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray’ı karşı karşıya getirecek büyük derbi, hem ligdeki zirve mücadelesini hem de haftanın havasını belirleyecek. İki ekip arasındaki puan farkı kritik maç öncesinde 1’e indi. Taraftarlar ise müsabakanın günü, saati ve yayın kanalını öğrenmek istiyor. Peki, Fenerbahçe – Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın biletleriyle ilgili detaylar…

Futbolseverlerin beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hazırlıkları için gri sayım başladı. Ligde büyük bir önem taşıyan dev mücadelenin günü yaklaştıkça heyecan artıyor. Ezeli rakiplerin taraftarları maçın detayları hakkında araştırmalarına başladı. Peki, . Peki, Fenerbahçe – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 1 Aralık 2025 Pazartesi günü oynanacak. Maç, saat 20.00'de başlayacak ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının biletleri henüz satışa çıkmadı. Biletlerin bugünlerde satışa çıkması bekleniyor.

