FB-GS DERBİ GÜNÜ VE SAATİ! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de sezonun en büyük randevusu geldi çattı. Tarihi rekabette Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ligin ilk yarısının en kritik maçı olarak gösterilen bu dev derbi, zirve mücadelesinde kimin söz sahibi olacağını belirleyecek nitelikte. Özellikle son haftalarda yakaladıkları yüksek form grafiği ile dikkat çeken iki takımın mücadelesi, yüksek tempolu ve bol gollü bir maça işaret ediyor. Peki, Fenerbahçe Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?