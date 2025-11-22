FB-GS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Türk futbolunun iki dev ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının en kritik mücadelesi için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligin zirvesindeki bu kapışma, sadece 3 puan için değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda büyük bir psikolojik üstünlük sağlamak açısından da büyük önem taşıyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği derbi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi ve detayları…
Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|Trendyol Süper Lig
|Maç
|Fenerbahçe - Galatasaray
|Tarih
|1 Aralık 2025 Pazartesi
|Saat
|20.00
|Stat
|
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi
Her iki takımın da ligin zirvesinde sıkı bir rekabet içinde olması, derbide alınacak galibiyetin bir tarafa önemli bir puan farkıyla liderlik şansı tanıyabileceği anlamına geliyor.
Ligin 14. haftasında oynanacak bu kritik mücadele öncesinde, 12. hafta maç sonuçlarına göre iki takım arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor.