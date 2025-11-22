Haberler Yaşam Haberleri FB-GS DERBİ MAÇI! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Trendyol Süper Lig’de sezonun en heyecanlı mücadelesi kapıda! Şampiyonluk yarışının kaderini etkileyecek dev derbide Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray’ı kendi sahasında ağırlayacak ve tüm Türkiye bu kritik mücadeleye kilitlenecek. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek? İşte derbiye dair merak edilen tüm detaylar…

Türk futbolunun iki dev ekibi Fenerbahçe ve Galatasaray, Süper Lig'in ilk yarısının en kritik mücadelesi için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Ligin zirvesindeki bu kapışma, sadece 3 puan için değil, aynı zamanda şampiyonluk yolunda büyük bir psikolojik üstünlük sağlamak açısından da büyük önem taşıyor. Milyonlarca futbolseverin heyecanla beklediği derbi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. İşte, Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi ve detayları…

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon Trendyol Süper Lig
Maç Fenerbahçe - Galatasaray
Tarih 1 Aralık 2025 Pazartesi
Saat 20.00
Stat

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig karşılaşmaları beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanıyor.

Her iki takımın da ligin zirvesinde sıkı bir rekabet içinde olması, derbide alınacak galibiyetin bir tarafa önemli bir puan farkıyla liderlik şansı tanıyabileceği anlamına geliyor.

Ligin 14. haftasında oynanacak bu kritik mücadele öncesinde, 12. hafta maç sonuçlarına göre iki takım arasında yalnızca 1 puan fark bulunuyor.

