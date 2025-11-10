FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?

Süper Lig'de sezonun en büyük maçı için geri sayım başladı! Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, sahada ise nefesleri kesecek bir mücadele sahne alacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu dev derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri, spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında. İşte merak edilen tüm detaylar...
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürü açıklandı ve futbolseverler için heyecan dorukta! Sezonun ilk Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Tribünlerde coşkuya sahne olacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olacak.
SÜPER LİG DERBİ TAKVİMİ
TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekilde:
Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00
Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00
Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00
Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00
Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00