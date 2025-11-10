Haberler Yaşam Haberleri FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 10.11.2025 12:16

FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig’in en heyecan verici maçlarından biri olan Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeçte olan iki ezeli rakip, sahada üstünlük için mücadele edecek. Nefesleri kesecek bu karşılaşma, taraftarlar için unutulmaz anlara sahne olacak. Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?

Süper Lig'de sezonun en büyük maçı için geri sayım başladı! Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, sahada ise nefesleri kesecek bir mücadele sahne alacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu dev derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri, spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında. İşte merak edilen tüm detaylar...

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

2025-2026 Trendyol Süper Lig fikstürü açıklandı ve futbolseverler için heyecan dorukta! Sezonun ilk Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Tribünlerde coşkuya sahne olacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek kritik bir karşılaşma olacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Sezonun en heyecan verici derbisi Fenerbahçe – Galatasaray karşılaşması, beIN Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Resmî açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecek. Taraftarlar, dev mücadeleyi kaçırmamak için ekran başında olacak.

SÜPER LİG DERBİ TAKVİMİ

TFF'nin açıkladığı takvime göre, ligin ilk yarısında oynanacak derbiler şu şekilde:

Galatasaray-Beşiktaş: 4 Ekim Cumartesi, RAMS Park, 20.00

Galatasaray-Trabzonspor: 1 Kasım Cumartesi, RAMS Park, 20.00

Beşiktaş-Fenerbahçe: 2 Kasım Pazar, Tüpraş Stadyumu, 20.00

Fenerbahçe-Galatasaray: 1 Aralık Pazartesi, Chobani Stadyumu, 20.00

Trabzonspor-Beşiktaş: 14 Aralık Pazar, Papara Park, 20.00

ARKADAŞINA GÖNDER
FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz