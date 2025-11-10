FB-GS DERBİ MAÇI İÇİN GERİ SAYIM! Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak, şifresiz mi?

Süper Lig'de sezonun en büyük maçı için geri sayım başladı! Şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek Fenerbahçe – Galatasaray derbisi, futbolseverleri heyecanlandırıyor. Tribünlerde büyük bir coşku yaşanırken, sahada ise nefesleri kesecek bir mücadele sahne alacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği bu dev derbinin tarihi, saati ve yayın bilgileri, spor gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında. İşte merak edilen tüm detaylar...