Giriş Tarihi: 25.8.2025 23:59

FB RÖVANŞ ZAMANI: Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi yolunda!

Avrupa kupalarında yoluna devam eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Benfica ile sahaya çıkacak. İlk maçın ardından tur hesapları yapan sarı-lacivertliler, deplasmandan avantajlı skorla dönmeyi hedefliyor. Futbolseverler ise kritik mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı için geri sayım başladı! Temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak. Zorlu mücadele öncesinde taraftarlar maçın günü, saati ve kanal bilgisini araştırıyor. Peki, Benfica - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BENFİCA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Sarı lacivetli takım, Benfica ile play-off rövanş maçına 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de çıkacak.

Maç Estádio da Luz stadyumunda olacak. Kazanan takım lig aşamasında mücadele şansı yakalayacak.

Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos günü yapılacak ve 1. hafta maçları da 16-18 Eylül tarihlerinde organize edilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.

Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.

