FB RÖVANŞ ZAMANI: Benfica-Fenerbahçe rövanş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? FB Şampiyonlar Ligi yolunda!

Lig aşaması kura çekimi 28 Ağustos günü yapılacak ve 1. hafta maçları da 16-18 Eylül tarihlerinde organize edilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, 3. eleme turundan serüvene katılmıştı. Bu aşamada Feyenoord ile eşleşti ve ilk maç 2-1 sarı lacivertli takım üstünlüğü ile noktalandı. Rövanş ise 5-2 Fenerbahçe'nin oldu.

Benfica, turnuvaya 3. eleme turundan başladı. Nice ile eşleşen takım ilk maçı 0-2 kazandı, rövanş mücadelesinde de 2-0 Benfica galip geldi.