Haberler Yaşam Haberleri FB SÜPER KUPA MAÇI: ATV canlı yayın ile Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle şifresiz
Giriş Tarihi: 6.01.2026 19:41

FB SÜPER KUPA MAÇI: ATV canlı yayın ile Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle şifresiz

Süper Kupa’da büyük finalin adı bugün belli oluyor! Yeni formatıyla futbolseverleri heyecanlandıran Turkcell Süper Kupa'nın ikinci yarı finalinde Fenerbahçe ve Samsunspor, Adana’da karşı karşıya geliyor. Dün akşam Galatasaray'ın finale yükselmesinin ardından, sarı-lacivertlilerin rakibi olup olmayacağı bu akşam netleşecek. 6 Ocak 2026 Salı akşamı saat 20:30'da başlayacak bu dev mücadele, şifresiz olarak ATV ekranlarından yayınlanacak. İşte Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle linki, ATV canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'ler.

FB SÜPER KUPA MAÇI: ATV canlı yayın ile Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle şifresiz
  • ABONE OL

Yeni Adana Stadyumu'nda nefesler tutuldu! Süper Lig ikincisi Fenerbahçe ile Türkiye Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Samsunspor, Süper Kupa finaline adını yazdırmak için sahaya çıkıyor. Kazanan takım, 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak büyük finalde Galatasaray'ın rakibi olacak. Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, sezonun ilk kupasına bir adım daha yaklaşmak isterken; Thomas Reis'in Samsunspor'u ise dev bir sürprize imza atma peşinde. İnternetten maçı donmadan ve kesintisiz izlemek isteyenler için ATV canlı izle ekranı yayında!

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE (ATV LİNKLERİ)

Mücadeleyi televizyondan veya internet üzerinden şu kanallarla takip edebilirsiniz:

ATV Canlı Yayın Linki: Canlı Yayın İçin Tıklayınız

Televizyon:

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

MUHTEMEL 11'LER: SAHADA KİMLER VAR?

Karşılaşmanın başlama düdüğüyle birlikte sahada olması beklenen kadrolar:

Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Bartuğ, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Eyüp, Tahsin, Holse, Polat, Mouandilmadji

Özellik Detay
Maç Fenerbahçe vs Samsunspor
Organizasyon Turkcell Süper Kupa Yarı Final
Tarih / Saat 6 Ocak 2026 / 20:30
Yer Yeni Adana Stadyumu
Hakem Ali Şansalan
Yayın ATV (Şifresiz)

ATV YAYIN AKIŞI - 6 OCAK 2026

08:00 – Kahvaltı Haberleri (Canlı)

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 - Mutfak Bahane

16:00 - Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber (Canlı)

19:45 - Finale Doğru

20:30 - Fenerbahçe - Samsunspor

22:50 - Kuruluş Orhan

02:00 - Bir Gece Masalı

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
FB SÜPER KUPA MAÇI: ATV canlı yayın ile Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle şifresiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz