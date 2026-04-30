Feci çarpışma ölümle bitti: Genç sürücü hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 30.04.2026 13:04

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 AOR 906 plakalı hafif ticari araç ile Müslüm Taş yönetimindeki 63 AIA 905 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte savrulan Müslüm Taş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Müslüm Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

#ŞANLIURFA #KARAKÖPRÜ

