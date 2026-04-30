Feci çarpışma ölümle bitti: Genç sürücü hayatını kaybetti

Karaköprü ilçesi Esentepe Mahallesinde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 63 AOR 906 plakalı hafif ticari araç ile Müslüm Taş yönetimindeki 63 AIA 905 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletiyle birlikte savrulan Müslüm Taş, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Taş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından hafif ticari araç sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı. Müslüm Taş'ın cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa adli tıp kurumuna kaldırıldı. polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı

