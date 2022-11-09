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Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:14 Son Güncelleme: 9.11.2022 13:16

Feci kaza: Başpehlivan Menderes Saltık'ın durumu kritik

Manisa Turgutlu'da, şoförünün dönüş için manevra yaptığı TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü başpehlivan Menderes Saltık (31) ve yanındaki 2 arkadaşından Tugay Dinçtürk'ün (30) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, yoğun bakımda tedavilerine devam edildiği belirtildi. Tedavisi süren Harun Çetin'in (29) ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi...

DHA
Feci kaza: Başpehlivan Menderes Saltık’ın durumu kritik

Feci kaza, dün saat 22.30 sıralarında, İzmir- Ankara kara yolu Yedi Eylül Parkı kavşağında meydana geldi. Turgutlu'dan İzmir yönüne giden Menderes Saltık'ın kullandığı 45 HD 0606 plakalı otomobil, İzmir yönüne dönüş için manevra yapan Sertan Sevinç (43) yönetimindeki 09 ADV 852 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Menderes Saltık ile Harun Çetin ve Tugay Dinçtürk, araçta sıkışarak yaralandı. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edilen yaralılardan Saltık ve Çetin, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, Dinçtürk ise ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Sağlık durumu kritik olan yaralılardan, 8 Ekim'de memleketi Turgutlu'da düzenlenen Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşan ve bekar olduğu öğrenilen Menderes Saltık, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tugay Dinçtürk ise Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Aort diseksiyonu bulunan Saltık ile kaburgalarında kırıklar olan ve beyin travması geçirdiği belirlenen Dinçtürk'ün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Hayati tehlikesi olmayan Çetin'in de hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.
Öte yandan kazanın ardından polis tarafından gözaltına alınan TIR şoförü Sertan Sevinç, ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

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Feci kaza: Başpehlivan Menderes Saltık'ın durumu kritik
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