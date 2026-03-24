Feci kaza can aldı: Otomobil takla attı, sürücü hayatını kaybetti

Ankara'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bir can kaybıyla sonuçlandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Macun Mahallesi'nde gerçekleşti. G.Ö. idaresindeki 06 FG 2681 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol ayrımındaki bariyerlere, ardından yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç takla atarak ters döndü. Sürücü yaşamını yitirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak ambulansla Ankara Onkoloji Hastanesi'ne kaldırılan G.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.