Feci kaza! Çöp kamyonunun çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Kaza, sabah saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesi Kırkpınar Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Sapanca Belediyesine ait F.E. (52) idaresindeki 54 SB 145 plakalı çöp toplama kamyonu, cadde üzerindeki çöp konteynırındaki boşaltma işlemi sonrasında hareket ettiği sırada çöp kamyonunun yan tarafından geçmekte olan 31 yaşındaki yaya Kübra Tiryaki'ye çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç kadın için çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kübra Tiryaki'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Tiryaki, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Kazanın ardından çöp kamyonunun sürücüsü F.E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.