Feci kaza, temizlik yaparken araç çarptı: Durumu ağır

Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, A.K. yönetimindeki 09 LD 045 plakalı pikap, cadde üzerinde temizlik çalışması yapan T.K. isimli görevliye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan T.K., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan temizlik görevlisinin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili sürücü A.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.