Feci kazada 2 jandarma şehit

Aksaray İl Jandarma Komutanlığında görev yapan Mobil Otoyol Jandarma Karakolu Ekibi, Ankara Niğde Otoyolunun Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet Köyü yakınlarında yaptıkları rutin yol kontrolü sırasında, bir TIR'ı durdurdu. Ekip, TIR'dan inen Sezai Karabulut ile Selahattin Keskin'in belgelerini kontrol ettiği sırada, emniyet şeridine giren Barı Uğur'un kullandığı minibüs, burada park halindeki mobil jandarma aracına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Uzman Çavuş Arif Özdemir şehit olurken, çarpan minibüste bulunan Hışır Cihan hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü Barış Uğur ile kontrolleri yapılan Karabulut ile Keskin yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki Gülsüm Sami Kefeli Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri 13 yaşındaki Elif Naz Aslan ve Rabia Kaynar, önceki gün arkadaşlarıyla gezdikten sonra evlerine dönmek istedi.

İki öğrenci, Atatürk Bulvarındaki Gar Kavşağında, yayalara kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışınca, hızla gelen Sultan Ahmet Yılmaz'ın (19) kullandığı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan 2 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.