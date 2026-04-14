Feci kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti: Kamyon şoförü suçlu bulundu! 8 yıl hapis cezası...

ÜST DÜZEYDE ASLİ KUSURLU BULUNDU

Çorlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Tak'ın 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, Tak'ın araç ile kullandığı şeridin dışına çıktığı, hız sınırının 50-70 kilometre ile sınırlandırıldığı bölgede etkin bir fren ile durmadığı, hızlı olduğu belirtilerek, 'üst düzeyde asli kusurlu' bulunduğu kaydedildi. Otomobil sürücüsü Gürhan Recep Tütüncü ise 'alt düzeyde tali kusurlu' bulunduğu belirtildi.