Feci kazada ağır yaralanan Berk Gündüz hayatını kaybetti

Kazada hayatını kaybeden Öykü Koçali'nin son yolculuğuna uğurlanmasından iki gün sonra kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berk Gündüz de hayatını kaybetti. Berk Gündüz için Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk Gündüz, kılınan cenaze namazının ardından Zindanarkası Mezarlığı'na toprağa verildi.