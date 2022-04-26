Feci kazada ağır yaralanan Berk Gündüz hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir Kuzey Marmara Otoyolu Mahmutbey yönünde önceki gün saat 11.00 sıralarında meydana gelen Trafik kazasında iş insanı Reha Koçali'nin 17 yaşındaki kızı Öykü Koçali ile aracı kullanan arkadaşı 19 yaşındaki Berk Gündüz ağır yaralanmıştı.
Kazadan sonra hayatını kaybeden 17 yaşındaki Öykü Koçali Rumeli Kavağı Merkez Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rumeli Kavağı Mezarlığı'nda son yolculuğuna gözyaşları arasında uğurlanmıştı.
Kazada hayatını kaybeden Öykü Koçali'nin son yolculuğuna uğurlanmasından iki gün sonra kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Berk Gündüz de hayatını kaybetti. Berk Gündüz için Beyoğlu Büyük Piyalepaşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Berk Gündüz, kılınan cenaze namazının ardından Zindanarkası Mezarlığı'na toprağa verildi.