Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara-İstanbul yolunda Hüseyin Özden'in kullandığı otomobil, Doğanlar Mahallesi Çamlıdere mevkiinde yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet ve Fatma Özden'in hayatını kaybettiği, Z.R.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, Pınarkaya Köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 6 işçi ölürken 8 işçi yaralandı.Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkiinde Beyzanur Tüysüz'ün kullandığı otomobil ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 11 yaşındaki Yasemin Tüysüz hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.