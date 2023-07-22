Haberler Yaşam Haberleri Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü
Giriş Tarihi: 23.7.2023

Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü
Ankara-İstanbul yolunda Hüseyin Özden'in kullandığı otomobil, Doğanlar Mahallesi Çamlıdere mevkiinde yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki Muhammet ve Fatma Özden'in hayatını kaybettiği, Z.R.Ö.'nün ise yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, Pınarkaya Köyü mevkiinde şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan 6 işçi ölürken 8 işçi yaralandı.
Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkiinde Beyzanur Tüysüz'ün kullandığı otomobil ineğe çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada 11 yaşındaki Yasemin Tüysüz hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yılmaz Özdil'den CHP'ye Halk Tv isyanı: Türk basın tarihinin en hazin belgesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Aydın'dan emekli maaşı açıklaması
Son dakika: Adana'da HÜDA PAR'a alçak saldırı! İl Sekreteri Sacit Pişkin hayatını kaybetti...
FETÖ soru çalarken bu yemini ettirdi! Garson'dan soru hırsızlığındaki "sınav yemini" çıktı
Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den çarpıcı sözler: Kılıçdaroğlu toplantıdan daha da güçlenerek çıktı
SON DAKİKA | Galatasaray'ın yeni yıldızı Cedric Bakambu İstanbul'da!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Burası Afrika değil, Marmaris
Başkan Erdoğan, 'İlk adım Berat Bey döneminde atıldı' demişti! Albayrak, İsrail ile görüşmeleri kitabında satır satır anlattı: Enerji köprüsü Türkiye
Evdeki Hamam Böceği Yuvası Nasıl Bulunur? Hamam Böceği Eve Nereden Girer, Yuvası Nerede Olur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Feci kazada aynı aileden 3 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA