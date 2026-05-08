Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Aralık ilçesinden Hasanhan Köyü istikametine doğru üç tekerlekli motosikletiyle seyir halinde olan 66 yaşındaki Kemal Çetin, henüz bilinmeyen bir nedenle karşı şeride geçti. Bu sırada karşı yönden gelen A.K. idaresindeki otomobil, Çetin'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Çetin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Çetin'in cenazesi, otopsi işlemleri için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.