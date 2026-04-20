Feci kazada yaralanan genç kız hayatını kaybetti

Kaza, dün gece Çaydaçıra Mahallesi 4110'uncu Sokak'ta meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre O.Y. idaresindeki otomobil, E.G. yönetimindeki otomobile şiddetli yapışlardan ötürü kaygan zeminden dolayı yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan bir tırın dorsesine çarparak durabildi.

Kazada, 20 yaşındaki Sevilay Yüce'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevilay Yüce, şehir hastanesindeki doktorların tüm çabasına rağmen hayata tutunamadı. Genç kızın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.