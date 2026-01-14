Haberler Yaşam Haberleri Feci kazada yürekleri yakan detay: Torununun cenazesine katılmak için gidiyordu!
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen olayda, karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet dere yatağına yuvarlandı. Kazada, 5 kişi yaralanırken, durumu ağır olan Şevket Akçara 8 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Toprağa verilen yaşlı adamın torununun cenazesine katılmak üzere Gümüşhane'ye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Kaza, 5 Ocak'ta Yukarı Kürtün Grup Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asım A. (58) idaresindeki 07 K 4787 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi ve yolun karlı olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten dere yatağına yuvarlandı.

Kazada sürücü Asım A. ile araçta yolcu olarak bulunan Serkan A. (25), Sevim A. (57), Şevket Akçara (78) ve Ayşe A. (63) yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Şevket Akçara, 8 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Akçara'nın cenazesi, bugün Kürtün'e bağlı Sarıbaba köyünde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ikamet eden Akçara'nın lösemiden vefat eden torununun cenazesine katılmak üzere Gümüşhane'ye giderken kaza geçirdiği öğrenildi.


Kazayla ilgili konuşan yaralıların akrabası Ümit Şanlı, "Burası Kürtün yaylalarına ve köylerine ulaşımın sağlandığı grup yolu olarak geçiyor ama halk arasında biz buraya 'ölüm yolu' diyoruz.

Kaza yapanlar benim yakınlarım ve cenazeye katılamadılar. Bu araçta 5 kişi vardı, 4'ü şu an hastanede canlarıyla uğraşıyorlar. Cenazeye dahi katılamadılar. Buraya bir an önce önlem alınması lazım" dedi.

