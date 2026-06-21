Feci olay Erzurum’da meydana gelmişti: Ağabeyinin ardından Şeyma’da hayatını kaybetti!

KALP RAHATSIZLIĞI İÇİN RANDEVU ALMIŞTI

Kardeşinin ambulansla hastaneye götürülmesinden sonra eve çıkan Ömer Tutaş, rahatsızlandı. Ailesinin ihbarıyla adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Tutaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Tutaş'ın, bir süredir kalp rahatsızlığının bulunduğu ve arkadaşlarının ısrarıyla 2 Haziran günü saat 15.00 için hastaneden randevu aldığı öğrenildi.