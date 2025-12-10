FED 2025 Aralık Faiz Kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ABD Merkez Bankası FED faiz beklentisi

ABD Merkez Bankası (FED), enflasyonla mücadele ve ekonomik gelişmeleri dengeleme hedefleri doğrultusunda aldığı kararlarla dünya ekonomisinin nabzını tutuyor. Özellikle 2025 yılı Aralık ayında açıklanacak olan faiz kararı, yıl boyunca uygulanan para politikasının geldiği noktayı göstermesi açısından büyük önem taşıyor. Kararın açıklanmasının hemen ardındanbasın toplantısı ise, 2026 yılına dair politik sinyaller içerdiği için piyasalar tarafından yakından takip edilecek. İşte, FED faiz beklentisi:
ABD Merkez Bankası'nın (FED) para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), her yıl olduğu gibi Aralık ayında da yılın son toplantısını gerçekleştirecek. Bu toplantının takvimi ve faiz kararının açıklanma saatleri küresel piyasalar için kritik önem taşımaktadır.
Kritik Tarih ve Saatler:
|Detay
|Bilgi
|Toplantı Tarihi
|9-10 Aralık 2025
|Karar Açıklanma Saati (TSİ)
|10 Aralık 2025, Çarşamba, 22:00
ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.
Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.
Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.
Fed, geçtiğimiz toplantıda beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.