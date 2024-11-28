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Giriş Tarihi: 28.11.2024 10:29

FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

2024 yılının son Fed faiz kararı için gözler toplantıya çevrildi. Küresel piyasada dolar ve altın gibi birçok yatırım araçların a eti eden karar ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Joreme Powell’ın açıklaması için bekleyiş sürüyor. Aralık ayının son toplantısında faiz oranlarının artıp artmayacağı netleşmiş olacak. Peki, Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar

FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

FED faiz kararı toplantısı 2024 Aralık ayına sayılı günler kala beklenmeye başladı. ABD Merkez Bankası Başkan Jerome Powell'ın açıklamalarıyla Kasım ayında, faiz 25 baz indirilip yüzde 4,50-4,75 bandına çekildi. Küresel piyasalar için bekleyiş başladı. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak ve 2024 Aralık ayı beklentiler ne yönde?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

ABD Merkez Bankası, 2024 yılı toplantı takvimine göre FED bu yıl toplamda 8 toplantı düzenleme kararı aldı. Programa takvimine göre son FED toplantısı 17-18 Aralık tarihlerinde yapılacak ve karar 18 Aralık günü Türkiye saatiyle 22:00 sıralarında açıklanması planlanıyor.

FED FAİZ KARARI NE YÖNDE?

Analistler ABD Merkez Bankası'nın gelecek aydaki toplantı sonucunda da faiz indireceğine ilişkin fiyatlandırmaların güçlendiğini belirterek, açıklanacak yeni verilerin gelecek dönemde atılacak adımlara dair ipucu verebileceğini düşünüyor.

Para piyasalarında fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında yüzde 60 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı, politika faizini yüzde 40 ihtimalle sabit bırakacağı tahmin ediliyor.

FED KASIM AYI FAİZ KARARI

Kasım ayında Fed faizi 25 baz puan indirdi ve yüzde 5'ten yüzde 4.75'e çekti. ABD Başkanlık seçimlerinin hemen ardından gelen faiz indirimi kararını piyasalar bu yılki son faiz indirimi olabileceğine dair yorumladı. Fed faiz kararını oybirliğiyle aldı.

Yetkililer, enflasyonun merkez bankasının hedefine döneceğinden daha emin oldukları ve son indirimlere rağmen faizlerin hala ekonomik faaliyeti azaltacak kadar yüksek olduğuna inandıkları için bu hamlelerin gerekli olduğunu söylediler.

Fed'den yapılan açıklamada, "Komite, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasına yönelik risklerin kabaca dengede olduğuna karar vermiştir" denildi.

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FED FAİZ KARARI 2024: Aralık ayı ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
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