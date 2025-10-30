FED FAİZ KARARI 2025 EKİM: ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı açıklandı mı, ne oldu?

FED'in Ekim ayı toplantısı gerçekleşti ve finans dünyası gözünü bu kritik karara çevirdi. ABD ile Çin arasındaki ilişkilerdeki olumlu gelişmeler, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırmıştı. Analistler, FED'in bu ay faiz oranlarında aşağı yönlü bir adım atabileceğine dikkat çekiyordu. Peki, 2025 Ekim faiz kararı ne oldu?