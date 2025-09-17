Haberler Yaşam Haberleri FED FAİZ KARARI AÇIKLANIYOR! Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı FED faiz kararı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Küresel piyasalar altın ve dolar gibi birçok öncülde etkisi olan karar için toplantı tarihi ve saati açıklandı. Son olarak Temmuz ayında gerçekleştirilen toplantıda politika faizi 4.25-4,50 aralığında sabit kalmıştı. Gözler Powell’ın acıkmalarına yöneldi. Peki, FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte 2025 Eylül FED faiz toplantısı tarihi...

ABD Merkez Bankası (Fed) Eylül ayı için kararını açıklamak üzere. Son olarak Fed Başkanı Jerome Powelll yaptığı konuşmada indirim sinyalleri vermişti. Eylül toplantısın da Fed'in izleyeceği tutum için gözler açıklamalara çevrildi. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde, faizler düşecek mi?

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 16-17 Eylül tarihinde toplantı yapacak ve Fed faiz kararı 17 Eylül saat 21.00'de açıklanacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

FED'in Eylül ayı toplantısında faizi 25 baz puan indirmesi %4-%4,25 aralığına çekmesi bekleniyor.

Fed, bugün yılın 6. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz kararını duyuracak. Bu yıl gerçekleşen tüm toplantılarda faiz oranını sabit tutan Fed'in istihdam verilerindeki bozulma ve tarifelerin kısa vadede etkisinin enflasyon üzerinde sınırlı kalmasıyla yılın ilk indirimini gerçekleştirmesi bekleniyor.

2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını açıkladı. Buna göre Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı.
Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.


