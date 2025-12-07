FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısına yönelik geri sayım devam ederken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle Fed'in bu toplantıda daha temkinli bir tutum sergileyip "beklemede kalma" seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Para piyasalarında ise aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi ihtimalinin bir miktar zayıfladığı görülüyor. Peki, FED'in faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve uzmanların beklentileri ne yönde şekilleniyor? İşte toplantıya dair öne çıkan bilgiler…