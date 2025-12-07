FED FAİZ KARARI İÇİN GERİ SAYIM! ABD Merkez Bankası Fed faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta düzenlenecek?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz toplantısına yönelik geri sayım devam ederken, piyasalarda temkinli bir bekleyiş hakim. Ekonomideki belirsizliklerin etkisiyle Fed'in bu toplantıda daha temkinli bir tutum sergileyip "beklemede kalma" seçeneğini değerlendirebileceği konuşuluyor. Para piyasalarında ise aralık ayında 25 baz puanlık yeni bir faiz indirimi ihtimalinin bir miktar zayıfladığı görülüyor. Peki, FED'in faiz kararı hangi tarihte açıklanacak ve uzmanların beklentileri ne yönde şekilleniyor? İşte toplantıya dair öne çıkan bilgiler…
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED, yılın son toplantısını 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. Merakla beklenen faiz kararı ise 10 Aralık 2025'te, Türkiye saatiyle 21.00'de kamuoyuna duyurulacak.
FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR
Fed'in faiz indirimi beklentileri, küresel piyasalarda yükseliş trendinin sürmesine katkı sağlıyor.
Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar arasında gösterilmesi de piyasadaki indirim beklentilerini güçlendirdi. Mevcut fiyatlamalara göre, para piyasaları Fed'in Aralık ayında faizleri indirme olasılığını yaklaşık yüzde 85 olarak tahmin ediyor.