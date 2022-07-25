FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı ne zaman, faiz kararı ne olur?

FED faiz kararı temmuz 2022 için geri sayım başladı. Geçtiğimiz ay faizleri 0,75 baz puan artırarak faiz artışı gerçekleştiren ABD Merkez Bankası, Başkan Jerome Powell ile yeni kararları kamuoyu ile paylaşacak. "FED faiz kararı ne olur, artar mı" soruları yanıt aramaya başladı. Altın ve kripto para başta olmak üzere tüm piyasaların gözü bu kararda. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte, FED toplantısı tarihi ve saati…
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapıldı.
FED temmuz toplantısı da 26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. FED faiz kararı 27 Temmuz saat 21.00'da açıklanacak.
FED FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Fed haziran ayında faizleri 0,75 baz puan artırarak yüzde 1.75'e yükseltti. Böylece son 28 yılın en yüksek faiz artışına gidildi.
FED'İN FAİZ BEKLENTİSİ NE?
FED tarafından yapılan faiz artışları henüz bitmedi. Yetkiler tarafından yapılan açıklamalarda, 2022 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,4 oldu. 2023 sonu için ortalama FED fon faizi beklentisi yüzde 3,8 olarak gerçekleşti.
Bu ay yapılacak olan FED faiz toplantısında 0,50'lik bir faiz artımı bekleniyor.