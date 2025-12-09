Haberler Yaşam Haberleri FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, indirim gelecek mi? 2025 Aralık ABD Merkez Bankası faiz beklentisi
Küresel piyasaların yakından takip ettiği ABD Merkez Bankası (FED), 2025 yılının son Para Politikası Kurulu (FOMC) toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Toplantı kararı, hem dolar, altın ve kripto para piyasaları için hem de 2026 yılına dair ekonomik projeksiyonlar açısından kritik öneme sahip. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Para piyasalarında Aralık 2025 FED faiz beklentisi ne yönde? İşte karara dair tüm detaylar!

ABD Merkez Bankası'nın (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), yılın son toplantısı için geri sayıma başladı. Son dönemde açıklanan ABD'deki istihdam ve enflasyon verilerinin getirileri FED faiz kararı beklentisini şekillendiriyor. Bu toplantıdan çıkacak karar, yalnızca ABD ekonomisini değil, küresel piyasalarda da etkili olacak.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yılın son ve en kritik toplantısı olan Aralık ayı FOMC toplantısının tarihi ve karar saati netleşti:

Toplantı Tarihi: ABD Merkez Bankası (FED), 9 – 10 Aralık 2025 tarihlerinde toplanacaktır.

Karar Günü: İki gün süren toplantının sona ermesinin ardından, faiz kararı 10 Aralık 2025 Çarşamba günü kamuoyuna duyurulacaktır.

Karar Saati: Faiz kararının Türkiye saatiyle (TSİ) 22.00'de açıklanması bekleniyor.

FED FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine ilişkin beklentiler küresel piyasalardaki yükseliş eğilimini desteklemeyi sürdürüyor. ABD ekonomisinde resesyon riski bulunmasa da mevcut kırılganlıklar ülkede faiz indirimi ihtimalini artırıyor.

Teknoloji ve yapay zeka hisselerinde görülen aşırı değerlenme endişelerinin yarattığı satış baskısı da yerini yükselişlere bırakırken, küresel hisse senedi piyasaları kasımdaki kayıplarını telafi etmeye yaklaştı.

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için güçlü adaylar arasında anılması da faiz indirimi beklentilerini destekledi. Para piyasalarında Fed'in aralık ayında yüzde 85 ihtimalle faiz indirimine gideceği fiyatlanıyor.

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, beklentiler doğrultusunda politika faizinde 25 baz puan indirime giderek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekti.

ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ SABİT KALDI

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, kasım ayına ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasım ayında değişim göstermeyerek yüzde 3,2 seviyesinde sabit kaldı.

