FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit mi kalacak? 2026 Nisan FED faizi beklentisi
Giriş Tarihi: 27.04.2026 10:43

2026 Nisan FED faiz kararı için geri sayım başladı. Küresel piyasaların merakla beklediği ABD Merkez Bankası (FED) toplantı tarihi netleşti. Nisan ayı toplantısının ardından Jerome Powell liderliğindeki komitenin alacağı karar, altın, dolar ve kripto para piyasalarında dengeleri değiştirecek. Peki, Nisan ayı FED faiz beklentisi ne yönde? İşte en güncel takvim ve piyasa öngörüleri.

ABD Merkez Bankası, yılın dördüncü büyük buluşmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Enflasyon verileri ve istihdam rakamlarının gölgesinde yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçlar, yatırımcıların 2026 yılı stratejilerini şekillendirecek. Piyasa analistleri, Bankanın mevcut para politikasını koruyup korumayacağını tartışırken, karar günü için saatler şimdiden ayarlandı.

2026 NİSAN FED TOPLANTI TAKVİMİ: KARAR NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılı Nisan ayı FOMC toplantısını 28 - 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan kritik görüşmelerin ardından, tüm dünyanın odaklandığı faiz kararı 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna duyurulacak.

Kararın hemen ardından saat 21:30'da ise FED Başkanı Jerome Powell'ın kameralar karşısına geçerek ekonomideki gidişata dair mesajlar vermesi bekleniyor.

PİYASALARDA NİSAN AYI FAİZ BEKLENTİSİ: SABİT Mİ İNDİRİM Mİ?

Nisan ayı toplantısı öncesinde piyasa anketleri, FED'in faizleri %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakma ihtimalini oldukça güçlü gösteriyor. Analistlerin %98'inden fazlası bu ay bir değişim beklemezken, enflasyonun hedeflenen seviyeye iniş hızı konusundaki endişeler faiz indirimi beklentilerini yılın son çeyreğine ötelemiş durumda.

Mart ayındaki pas geçme kararının ardından Nisan ayında da "bekle-gör" stratejisinin devam etmesi öngörülüyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

