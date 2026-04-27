FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, sabit mi kalacak? 2026 Nisan FED faizi beklentisi

ABD Merkez Bankası, yılın dördüncü büyük buluşmasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Enflasyon verileri ve istihdam rakamlarının gölgesinde yapılacak olan toplantıdan çıkacak sonuçlar, yatırımcıların 2026 yılı stratejilerini şekillendirecek. Piyasa analistleri, Bankanın mevcut para politikasını koruyup korumayacağını tartışırken, karar günü için saatler şimdiden ayarlandı.
ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılı Nisan ayı FOMC toplantısını 28 - 29 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan kritik görüşmelerin ardından, tüm dünyanın odaklandığı faiz kararı 29 Nisan Çarşamba günü Türkiye saati ile 21:00'de kamuoyuna duyurulacak.
Nisan ayı toplantısı öncesinde piyasa anketleri, FED'in faizleri %3,50 - %3,75 aralığında sabit bırakma ihtimalini oldukça güçlü gösteriyor. Analistlerin %98'inden fazlası bu ay bir değişim beklemezken, enflasyonun hedeflenen seviyeye iniş hızı konusundaki endişeler faiz indirimi beklentilerini yılın son çeyreğine ötelemiş durumda.