FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2025-2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed'in Aralık ayında duyuracağı yılın son faiz kararına yönelik beklenti giderek artıyor. Küresel piyasaların odağındaki toplantı için yatırımcıların radarında güçlü bir indirim olasılığı bulunuyor; mevcut fiyatlamalara göre faiz indirimi ihtimali yüzde 85 seviyesinde. Peki, Fed kararını hangi tarihte açıklayacak ve bu toplantıda gerçekten bir indirim gelir mi? İşte konuya dair öne çıkan bilgiler…