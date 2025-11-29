Haberler Yaşam Haberleri FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2025-2026: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın son faiz kararına dair beklentiler yeniden gündeme taşındı. Ekim ayında beklenenin üzerinde faiz indirimi yapan Fed’in, Aralık toplantısında nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, yılın son toplantısında da indirime gidilebileceği yönünde beklenti oluşturmuş durumda. Peki, Fed’in faiz kararı hangi tarihte duyurulacak? İşte merak edilen ayrıntılar…

Fed'in Aralık ayında duyuracağı yılın son faiz kararına yönelik beklenti giderek artıyor. Küresel piyasaların odağındaki toplantı için yatırımcıların radarında güçlü bir indirim olasılığı bulunuyor; mevcut fiyatlamalara göre faiz indirimi ihtimali yüzde 85 seviyesinde. Peki, Fed kararını hangi tarihte açıklayacak ve bu toplantıda gerçekten bir indirim gelir mi? İşte konuya dair öne çıkan bilgiler…

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 9-10 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak. Fed, faiz kararını 10 Aralık 2025 tarihinde, saat 21.00'de duyuracak.

EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Fed, 29 Ekim 2025 tarihli toplantısında politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmişti.

FED'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fed'in faiz indirimi beklentileri, küresel piyasalarda yükseliş trendinin sürmesine katkı sağlıyor.

Ayrıca, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'in Fed başkanlığı için öne çıkan adaylar arasında gösterilmesi de piyasadaki indirim beklentilerini güçlendirdi. Mevcut fiyatlamalara göre, para piyasaları Fed'in Aralık ayında faizleri indirme olasılığını yaklaşık yüzde 85 olarak tahmin ediyor.


