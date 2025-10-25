FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2025-2026: Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu mu, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı yaklaşırken, finans piyasalarında hareketlilik artıyor. Yatırımcılar ve analistler, Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarını ve bankanın izleyeceği politikaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Powell, bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğine işaret etti. Peki, Fed'in faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki faiz kararını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde açıklayacak. Kararın resmi duyurusu ise 29 Ekim 2025 tarihinde saat 21.00'de yapılacak.
BEKLENTİLER NE YÖNDE?
Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti. Powell, ülke ekonomisine dair değerlendirmesinde, "Enflasyon hâlâ yükselişte ve bu durumun uzun süre devam etme riski var. Ancak iş gücü piyasası şu anda önemli ölçüde aşağı yönlü riskler sergiliyor," ifadelerini kullandı.
Powell'ın açıklamaları, piyasalarda risk iştahını artırırken, Fed'in politika faizinde gevşeme olasılığını da güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in Ekim ve Aralık toplantılarında faizleri 25'er baz puan düşürmesini büyük ölçüde kesin olarak öngörürken, 2026 yılı boyunca toplam üç faiz indirimi yapılacağı beklentisi de güç kazandı.
Ayrıca geçen hafta yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyalara yönelmeye devam ettiği vurgulandı. Raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle ekonomik koşulların hâlâ zorlayıcı olduğu kaydedildi.