FED FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ 2025-2026: Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı belli oldu mu, ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

Ulusal İşletme Ekonomisi Derneği (NABE) toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın bilanço küçültme sürecinin önümüzdeki aylarda tamamlanabileceğini belirtti. Powell, ülke ekonomisine dair değerlendirmesinde, "Enflasyon hâlâ yükselişte ve bu durumun uzun süre devam etme riski var. Ancak iş gücü piyasası şu anda önemli ölçüde aşağı yönlü riskler sergiliyor," ifadelerini kullandı.

Powell'ın açıklamaları, piyasalarda risk iştahını artırırken, Fed'in politika faizinde gevşeme olasılığını da güçlendirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed'in Ekim ve Aralık toplantılarında faizleri 25'er baz puan düşürmesini büyük ölçüde kesin olarak öngörürken, 2026 yılı boyunca toplam üç faiz indirimi yapılacağı beklentisi de güç kazandı.

Ayrıca geçen hafta yayımlanan Fed'in Bej Kitap raporunda, düşük ve orta gelirli hanelerin artan fiyatlar ve ekonomik belirsizlik karşısında indirim ve kampanyalara yönelmeye devam ettiği vurgulandı. Raporda, yüksek tarifeler ve zayıflayan genel talep nedeniyle ekonomik koşulların hâlâ zorlayıcı olduğu kaydedildi.

