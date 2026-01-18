Haberler Yaşam Haberleri FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ 2026 OCAK! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?
Küresel piyasaların odağındaki ABD Merkez Bankası (Fed), 2026 yılının ilk faiz kararını almak üzere toplanmaya hazırlanıyor. Enflasyon ve istihdam verilerinin belirleyici olacağı toplantı, altın, döviz ve borsa yatırımcıları tarafından yakından izleniyor.Bu kapsamda, Fed faiz kararı hangi gün ve saat kaçta açıklanacak, Ocak 2026 için beklentiler nasıl şekilleniyor? soruları öne çıkarken, toplantı takvimi ve piyasalardaki son gelişmeler merak ediliyor.

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısıyla piyasaların karşısına çıkıyor. ABD ekonomisindeki büyüme ve faaliyet verileri, Jerome Powell liderliğindeki Fed kurulunun gündeminde yer alırken, yatırımcılar toplantıdan verilecek mesajlara odaklanmış durumda. Faiz indirimi sürecinin sürüp sürmeyeceği ya da Fed'in temkinli bir duruşa yönelip yönelmeyeceği merak ediliyor.

FED OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

FED'in yılın ilk toplantısı iki gün sürecek ve ardından karar kamuoyuyla paylaşılacak:

Toplantı Tarihleri: 27 - 28 Ocak 2026

Karar Açıklama Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba

Açıklama Saati: Karar Türkiye saati ile 22:00'de duyurulacak.

2026 OCAK FED FAİZ BEKLENTİSİ: İNDİRİM Mİ, SABİT Mİ?

Ekonomistlerin ve piyasa analistlerinin Ocak ayı öngörüleri şu üç senaryo üzerinde yoğunlaşıyor:

Faizlerin Sabit Tutulması (%65 Olasılık): Yılın ilk toplantısında FED'in temkinli davranarak faizleri mevcut seviyesinde sabit bırakması en güçlü beklenti olarak öne çıkıyor.

2026 FED TOPLANTI TAKVİMİ

FED, 2026 yılında toplam 8 kez faiz kararı için toplanacak:

Toplantı Ayı Tarih
Ocak 27 - 28 Ocak
Mart 17 - 18 Mart
Nisan 28 - 29 Nisan
Haziran 16 - 17 Haziran
Temmuz 28 - 29 Temmuz
Eylül 15 - 16 Eylül
Ekim 27 - 28 Ekim
Aralık 8 - 9 Aralık

