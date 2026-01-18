FED FAİZ TOPLANTISI TARİHİ 2026 OCAK! FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde?

ABD Merkez Bankası, 2026 yılının ilk toplantısıyla piyasaların karşısına çıkıyor. ABD ekonomisindeki büyüme ve faaliyet verileri, Jerome Powell liderliğindeki Fed kurulunun gündeminde yer alırken, yatırımcılar toplantıdan verilecek mesajlara odaklanmış durumda. Faiz indirimi sürecinin sürüp sürmeyeceği ya da Fed'in temkinli bir duruşa yönelip yönelmeyeceği merak ediliyor.