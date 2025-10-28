FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı FED toplantısı yaklaştı, piyasalar kararı merakla bekliyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin hafiflemesi, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırdı. Analistler, FED'in bu ay faizleri düşürme yönünde sinyaller verebileceğini belirtiyor. Peki, 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...
EKİM AYI FED FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
ABD Merkez Bankası (FED), ekim ayı toplantısını 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirecek. FOMC toplantısının ardından kritik faiz kararı 29 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 21.00'de açıklanacak.
Faiz kararının duyurulmasının hemen ardından FED Başkanı Jerome Powell, basın toplantısı düzenleyerek hem ekonomik görünüm hem de para politikasının geleceğine dair değerlendirmelerde bulunacak.
ABD-Çin ilişkilerindeki olası yumuşama ve FED'in faiz indirimlerine devam edeceğine dair artan iyimserlik, küresel risk iştahını yükseltti. Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, FED'in 28-29 Ekim toplantısında politika faizini 25 baz puan düşüreceği neredeyse kesinleşirken, bankanın aralık ayında da faizleri gevşetmeye devam edeceği öngörüleri güç kazandı.