FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025-2026: Ekim ayı ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Ekim ayı FED toplantısı yaklaştı, piyasalar kararı merakla bekliyor. ABD ile Çin arasındaki gerilimlerin hafiflemesi, yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini artırdı. Analistler, FED'in bu ay faizleri düşürme yönünde sinyaller verebileceğini belirtiyor. Peki, 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte detaylar...