FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tarihler

Küresel finans piyasaları yeniden ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarında değişikliğe gidip gitmeyeceğini merakla beklerken, alınacak kararın dolar, altın, borsa ve kripto varlıklar üzerinde önemli etkiler yaratması öngörülüyor. Ekonomistler, Fed'in para politikasına dair sinyalleri detaylı şekilde incelerken, piyasaların gözü toplantı sonrası açıklanacak mesajlarda olacak. Peki, Fed'in faiz kararı ne zaman duyurulacak? İşte merak edilen detaylar…
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN DUYURULACAK?
ABD Merkez Bankası (Fed), bir sonraki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısını 28-29 Ekim tarihlerinde gerçekleştirecek. Toplantının ardından faiz kararını, Fed Başkanı Jerome Powell 29 Ekim akşamı saat 21:00'de açıklayacak.
FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?
Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki olumlu beklentilere rağmen, banka yetkililerinden gelen karışık açıklamalar piyasalarda belirsizlik yaratıyor.
Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, enflasyon endişeleri nedeniyle ekim ayında faiz indirimi konusunda şimdilik temkinli olduğunu söyledi.
Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyona odaklanmayı sürdürdüğünü ve faiz indirimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise, para politikasının aşırı gevşememesi gerektiğini belirterek, daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan bulunduğunu ve temkinli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.