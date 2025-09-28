FED TOPLANTI TAKVİMİ 2025: ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte tarihler

FED FAİZ BEKLENTİLERİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki olumlu beklentilere rağmen, banka yetkililerinden gelen karışık açıklamalar piyasalarda belirsizlik yaratıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, The Wall Street Journal'a verdiği röportajda, enflasyon endişeleri nedeniyle ekim ayında faiz indirimi konusunda şimdilik temkinli olduğunu söyledi.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack ise enflasyona odaklanmayı sürdürdüğünü ve faiz indirimlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise, para politikasının aşırı gevşememesi gerektiğini belirterek, daha fazla faiz indirimi için sınırlı bir alan bulunduğunu ve temkinli adımlar atılması gerektiğini ifade etti.